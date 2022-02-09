Üye Girişi
Düzce'de bir restorana giren karga beslendikten sonra doğaya salındı - Son Dakika

Düzce'de bir restorana giren karga beslendikten sonra doğaya salındı

09.02.2022 17:19
Düzce'de bir restorana giren karga beslendikten sonra doğaya salındı

Düzce'de bir restorana giren karga, iş yeri çalışanı tarafından yakalanıp beslendikten sonra doğaya bırakıldı.

Düzce'de bir restorana giren karga, iş yeri çalışanı tarafından yakalanıp beslendikten sonra doğaya bırakıldı.

D-655 Düzce - Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Konuralp mevkisindeki bir restoranın otomatik kapısına çarparak içeri giren karga, bir süre panikle restoranda uçtu.

İş yerinde çalışan Emre Can Yalçın tarafından yakalanan karga, daha sonra mutfağa getirilerek doyuruldu.

Yalçın, karganın davetsiz misafirleri olduğunu anlatarak, besledikten sonra tekrar doğaya saldıklarını söyledi.

YORUMLAR
500

Batı Karadeniz, Zonguldak, Konuralp, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de bir restorana giren karga beslendikten sonra doğaya salındı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:18 Son Dakika: Hatay emniyeti önledi! 4 canlı bomba kilolarca patlayıcıyla yakalandı
17:12 Görenler şaşırıp kaldı! Hollanda dizisinde Arda Turan rüzgarı
17:07 TEM Otoyolu'nun ortasında durdu, herkes aracının bozulduğunu düşündü ama o kalp krizi geçiriyordu
17:02 Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki yayın gelirleri farkı dikkat çekici
17:00 Bir ayrılık haberi daha! Şarkıcı Emrah, iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandı
16:49 Tesisatçılar 44 milyon dolar değerinde uyuşturucu buldu!
16:44 HDP'li Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunma için tebligat gönderildi!
16:32 Trabzon'lu Belediye Başkanı, Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçe'yi hedef aldı: Şike yapmayacaksın
16:31 Turizm işletmeleri de elektrikten nasibini aldı! 570 bin liralık fatura geldi
16:29 Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un acı günü! Korona tedavisi gören halası hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 17:25:31. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de bir restorana giren karga beslendikten sonra doğaya salındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement