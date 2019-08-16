Düzce'de bir terörist yakalandı
1 saat önce
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde PKK'lı bir terörist yakalandı.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:49 Kaynak: AA
'nin Akçakoca
ilçesinde PKK
'lı bir terörist yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl ve İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine ilçeye bağlı Edilli köyünde Doğu illerinden fındık toplamaya gelen işçilerin kaldığı bölgeye operasyon düzenlendi.
Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü PKK üyesi M.D. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklandı.
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