Son Dakika Haberleri: Düzce'de bir terörist yakalandı
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Düzce'de bir terörist yakalandı

1 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde PKK'lı bir terörist yakalandı.

Düzce'de bir terörist yakalandı, System.String[]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde PKK'lı bir terörist yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine ilçeye bağlı Edilli köyünde Doğu illerinden fındık toplamaya gelen işçilerin kaldığı bölgeye operasyon düzenlendi.
Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü PKK üyesi M.D. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklandı.
Akçakoca, Düzce, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:49 Kaynak: AA
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