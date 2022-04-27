Düzce'de bir veli, servis şoförü hakkındaki şikayetinden okula bağış şartıyla vazgeçti - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de bir veli, servis şoförü hakkındaki şikayetinden okula bağış şartıyla vazgeçti

27.04.2022 17:45
Düzce'de bir veli, servis şoförü hakkındaki şikayetinden okula bağış şartıyla vazgeçti

Düzce'de bir kişi, yanlışlıkla okul servisiyle çarparak çocuğunu yaraladığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu şoförle, kızının eğitim gördüğü ortaokula bağışta bulunması şartıyla uzlaşmaya vardı.

Düzce'de bir kişi, yanlışlıkla okul servisiyle çarparak çocuğunu yaraladığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu şoförle, kızının eğitim gördüğü ortaokula bağışta bulunması şartıyla uzlaşmaya vardı.

Kentte yaşayan U.S, evine bırakılması esnasında servis aracıyla kızına çarparak hafif yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle şoför G.A'dan şikayetçi oldu.

Hakkında "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan soruşturma başlatılan G.A'nın dosyası, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmede şikayetçi U.S, şüpheli A.G'nin kızının eğitim gördüğü Yunus Emre Ortaokuluna 1500 lira bağışta bulunmasını istedi.

Teklifi kabul eden G.A, Uzlaşma Bürosu yetkilileri nezaretinde okula 1500 lira bağışta bulundu.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Uzlaşma Bürosu tarafından bir dosyada daha uzlaşma sağlanmıştır. Dosya, her iki taraf açısından gönüllü olarak barışçıl yollarla çözüme kavuşmuş ve toplumsal barışa katkı sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
500
Uğurlu aileler, öğretmenler ve yöneticilerle buluştu Uğurlu aileler, öğretmenler ve yöneticilerle buluştu Son dakika haber | Minik öğrencilere acil sağlık hizmeti ve ambulanslar tanıtıldı Son dakika haber | Minik öğrencilere acil sağlık hizmeti ve ambulanslar tanıtıldı

Cumhuriyet, Düzce, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de bir veli, servis şoförü hakkındaki şikayetinden okula bağış şartıyla vazgeçti - Son Dakika


Son Dakika
17:35 FETÖ'nün kaset kumpası davasında karar çıktı! Baykal'ın görüntülerini paylaşan isimlerin cezası netleşti
17:22 İngiltere'de bir milletvekilinin cinsel içerikli video izlediği iddiası parlamentoyu karıştırdı!
17:17 Abdullah Avcı, Trabzonsporlu taraftarların talebini kabul etti!
16:52 Efsane kaleci Buffon'un skandal hatası kariyerinde kara bir leke olarak kalacak!
16:48 İBB çalışanı kadının PKK'lı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkınca gözaltına alındı
16:16 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a pazar ziyaretinde domates fırlattılar
16:15 DSÖ'den Kinder açıklaması: 11 ülkeden toplam 151 vaka bildirildi
16:12 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi! "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı
16:11 Murat Boz, terini sildiği havlusunu, hayranlarına fırlattı! Konser alanı adeta savaş alanına döndü
15:45 CHP'den DEVA Partisi'nin seçim kararına yorum: Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 17:53:26. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de bir veli, servis şoförü hakkındaki şikayetinden okula bağış şartıyla vazgeçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement