Düzce'de birçok hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de birçok hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı

11.03.2022 18:23
Düzce'de birçok hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı

Düzce'de farklı tarihlerde meydana gelen 6 hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı.

Düzce'de farklı tarihlerde meydana gelen 6 hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışma neticesinde şüphelinin A.İ. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Evine düzenlenen operasyon neticesinde yakalanan şüpheli, polis merkezindeki tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DÜZCE

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Uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı belirlenen şüpheli yakalandı Uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı belirlenen şüpheli yakalandı Hırsızları yakalamak için düz duvara tırmandılar Hırsızları yakalamak için düz duvara tırmandılar

Polis, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de birçok hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de birçok hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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