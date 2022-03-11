Düzce'de birçok hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Düzce'de farklı tarihlerde meydana gelen 6 hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışma neticesinde şüphelinin A.İ. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Evine düzenlenen operasyon neticesinde yakalanan şüpheli, polis merkezindeki tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DÜZCE