Düzce'de biriken kar nedeniyle bir marketin sundurması çöktü - Son Dakika

Düzce'de bir marketin sundurmasında biriken karlar, sundurmanın çökmesine neden oldu.

Körpeşler Mahallesinde bir marketin sundurması, biriken karlar nedeniyle aniden çöktü.

Sundurmanın çöktüğü esnada market içinde bir vatandaşın mahsur kaldığı ihbarını alan Düzce İtfaiyesi ekipleri olay yerine geldi.

Ekiplerce yapılan çalışmanın ardından sundurma kaldırıldı.

Market içinde mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekiplerinin yardımıyla dışarıya çıkarıldı.