Düzce'de biriken kar nedeniyle bir marketin sundurması çöktü - Son Dakika

Düzce'de biriken kar nedeniyle bir marketin sundurması çöktü

18.01.2021 09:37
Düzce'de biriken kar nedeniyle bir marketin sundurması çöktü, System.String[]

Düzce'de bir marketin sundurmasında biriken karlar, sundurmanın çökmesine neden oldu.

Düzce'de bir marketin sundurmasında biriken karlar, sundurmanın çökmesine neden oldu.

Körpeşler Mahallesinde bir marketin sundurması, biriken karlar nedeniyle aniden çöktü.

Sundurmanın çöktüğü esnada market içinde bir vatandaşın mahsur kaldığı ihbarını alan Düzce İtfaiyesi ekipleri olay yerine geldi.

Ekiplerce yapılan çalışmanın ardından sundurma kaldırıldı.

Market içinde mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekiplerinin yardımıyla dışarıya çıkarıldı.

Market, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de biriken kar nedeniyle bir marketin sundurması çöktü - Son Dakika


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