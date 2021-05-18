"19 Mayıs Bisiklet Turu" düzenlendi

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Düzce'de Bisikletçiler Kulübü üyesi bir grup, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bisiklet turu gerçekleştirdi.

18 Temmuz Düzce Stadı önünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir araya gelen kulüp üyesi 50 kişi, üzerlerine ay yıldız baskılı kıyafetler giydi.

Daha sonra ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak yola çıkan bisikletseverler, 25 kilometrelik güzergahta tur attı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, gazetecilere, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında kentte çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Bugün de sporsever katılımcılarla bisiklet turu için bir araya geldiklerini anlatan Yazıcı, "Tabii ki koronavirüs ve yol tedbirlerimizi aldık. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, tüm gençlerimize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmamızda bu bayramlarımızın çok büyük etkisi var." diye konuştu.