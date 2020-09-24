Düzce'de bisiklet yolu sayısı artıyor - Son Dakika

Düzce'de bisiklet yolu sayısı artıyor

DÜZCE (İHA) – Daha önce sadece Aydınpınar Caddesi, Hürriyet Caddesi ve İstanbul Caddesi'nde bulunan bisiklet yolu sayısı artıyor.

Düzce'de bisiklet yolu sayısı artıyor, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Daha önce sadece Aydınpınar Caddesi, Hürriyet Caddesi ve İstanbul Caddesi'nde bulunan bisiklet yolu sayısı artıyor. Düzce'de Hastane Caddesi'nde de bisiklet yolu yapım çalışmalarına başlandı.

Düzce Belediyesi kent genelinde yapılan bisiklet yollarına bir yenisi daha ekliyor. Hollanda, Danimarka, İspanya, Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkelerinde bisiklet kullanımının oldukça yaygın olması ve Düzce'de yaygınlaşması sonrasında bisiklet yolu sayısı da artışa geçti. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kentteki trafik sorunun çözümünün yanı sıra sağlıklı yaşam açısından da önemli görülen bisikletin kullanım alanlarını arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Hürriyet Caddesi, Aydınpınar Caddesi ve İstanbul Caddesi'ne yapılan bisiklet yolu, Hastane Caddesi'nde de yapılmaya başlandı. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bisiklet yolu olacak alanda kaldırımda kesme çalışması yaptı. Daha sonra bisiklet yolu olacak alanda asfaltlama çalışmasına başlandı. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak bisiklet severlerin hizmetine açılması planlanıyor. - DÜZCE

Aydınpınar Caddesi, İstanbul Caddesi, Bisiklet, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:36 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düzce'de bisiklet yolu sayısı artıyor - Son Dakika

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