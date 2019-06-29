Son Dakika Haberleri: Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren kişi cankurtaranlar tarafından kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren kişi cankurtaranlar tarafından kurtarıldı

1 saat önce

Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren kişi cankurtaranlar tarafından kurtarıldıDüzce'nin Akçakoca İlçesi Kale Plajı mevkiinde süratli esen Poyraz ve denizde oluşan dalgaya rağmen denize giren bir genç boğulma tehlikesi geçirdi.

Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren kişi cankurtaranlar tarafından kurtarıldı
Düzce'nin Akçakoca İlçesi Kale Plajı mevkiinde süratli esen Poyraz ve denizde oluşan dalgaya rağmen denize giren bir genç boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulmak üzere olan genç plajda bulunan Akçakoca Belediyesi cankurtaranları tarafından denizden çıkarıldı.
Olay öğleden sonra Akçakoca İlçesi Kale Plajı mevkiinde meydana geldi. M.Y isimli genç etrafta ki vatandaşların uyarısına rağmen süratli esen Poyraz ve denizde dalganın olmasına rağmen serinlemek için denize girdi. Karadeniz'de görülen ve yetkililerin de sık sık uyarı yapmasına rağmen akıntıya kapılan genç, hızlıca denizin ortasına doğru sürüklenmeye başladı. Bağırmaya başlayan gencin sesini duyan vatandaşlar durumu Akçakoca Belediyesi cankurtaran ekibine haber verdiler. Azgın dalgalara rağmen denize atlayan bir cankurtaran ilk olarak boğulmak üzere olan şahsa can simidi götürdü. Daha sonra denizden yüzerek çıkan cankurtaranın ardından jetski ile birlikte M.Y denizden çıkarıldı. Denizden çıkarılan M.Y olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren kişi cankurtaranlar tarafından kurtarıldı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:00 Kaynak: DHA
Kale, Akçakoca, Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani adam, sokak ortasında tartıştığı husumetlisini boğazını keserek öldürdü Yeni dönem askerlik sistemi ile Koliva grubunun üyeleri asker oluyor İmamoğlu'ndan Yıldırım'ın çay davetine yanıt: Yakışanı Saraçhane'de beni ziyaret edip, kahvemi içmesi İmamoğlu: Esenler Otogarı'nı akla ve bilime peşkeş çekiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 16:40:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren kişi cankurtaranlar tarafından kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]