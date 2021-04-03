Düzce'de boşanma oranı düştü - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2020 yılında bir önceki yıllara göre boşanma oranı düşerken, pandemiye rağmen 2 bin 324 kişi hayatını birleştirmek için "Evet" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce ilinde evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında 2 bin 451 iken 2020 yılında 2 bin 324 oldu. Yaşanan pandemiye rağmen hayatlarını birleştirmek isteyenler bir ömür boyu mutluluk için "Evet" dediler.

593 çift boşandı

Düzce ilinde boşanan çiftlerin sayısı 2019 yılında 751 iken 2020 yılında bu ramak 593 oldu. TÜİK verilerine göre, Düzce'de ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 27,7 iken kadınlarda ise 24,8 oldu. - DÜZCE