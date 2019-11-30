Son Dakika Haberleri: Düzce'de boşanmalar en çok 35-39 yaş arası oluyor
Son Dakika Yaşam Düzce'de boşanmalar en çok 35-39 yaş arası oluyor - Son Dakika

Düzce'de boşanmalar en çok 35-39 yaş arası oluyor

6 saat önce

39 yaş grubunda, kadınlarda da 35-39 yaş grubunda olmuştur.

Düzce'de boşanmalar en çok 35-39 yaş arası oluyor, System.String[]

39 yaş grubunda, kadınlarda da 35-39 yaş grubunda olmuştur.


Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce ilinde boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılında 659 oldu. Boşanmaların yaş grupları incelendiğinde en fazla erkeklerde 140 kişi ile 35-39 yaş grubunda, kadınlarda da 140 kişi ile 35-39 yaş grubunda gerçekleştiği bildirildi. - DÜZCE

Türkiye İstatistik Kurumu, Kocaeli, Düzce, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:30 Kaynak: İHA
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