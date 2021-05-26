Düzce'de boynuna zincir dolanan danayı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Boynundan yaralanan hayvan, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

Durumu fark eden Şenyürek komşusu Hakkı Demir'den yardım istedi.

Alınan bilgiye göre, Körpeşler Mahallesi 1493. Cadde'de Melahat Şenyürek'e ait evin bahçesindeki ahırda bulunan dananın boynuna bağlı olduğu zincir dolandı.

Düzce 'de boynuna zincir dolanınca yaralanan dana, itfaiye ekiplerince kurtarılarak veterinere götürüldü.

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