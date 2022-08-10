Düzce'de 7 ayda yol yapımında 44 bin ton asfalt kullanıldı - Son Dakika
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Düzce'de 7 ayda yol yapımında 44 bin ton asfalt kullanıldı

10.08.2022 16:24
Düzce'de 7 ayda yol yapımında 44 bin ton asfalt kullanıldı

Düzce'de bu yılın ilk 7 ayında yol yapım ve onarım çalışmalarında 44 bin ton asfaltın kullanıldığı bildirildi.

Düzce'de bu yılın ilk 7 ayında yol yapım ve onarım çalışmalarında 44 bin ton asfaltın kullanıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, yaya ve sürücülerin güvenliğini sağlamak için kentin farklı noktalarında asfalt yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Alt yapıları tamamlanan yolları asfaltlayan ekipler, deforme yolları da onardı.

Yılın ilk 7 ayında 36 mahallede yürütülen asfalt serme ve yama çalışmalarında 44 bin ton asfalt kullanıldı.

Ayrıca, 8 bin metrekare kilit taş ve küp taş döşendi, 5 bin 322 metreküp bordür örme işlemi gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

Fen İşleri Müdürlüğü, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de 7 ayda yol yapımında 44 bin ton asfalt kullanıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Düzce'de 7 ayda yol yapımında 44 bin ton asfalt kullanıldı - Son Dakika
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