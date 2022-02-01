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Düzce'de bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Düzce'de bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı

01.02.2022 20:35
Düzce'de bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı

Düzce'de yol kenarında bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.

Düzce'de yol kenarında bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.

Cumayeri ilçesinde vatandaşlar yol kenarında yaralı şahin olduğunu ve uçamadığını fark ederek durumu Düzce İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma timine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaralı şahini tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Şahinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cumayeri, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika


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