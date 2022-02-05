Düzce'de buzlanma sebebiyle 25 araç birbirine girdi: 2 yaralı - Son Dakika

Zincirleme kaza D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Düzce istikameti Osmanca mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hava sıcaklığının düşmesi sonrasında oluşan buzlanma neticesinde kontrolden çıkan tır makaslama yaptı.

25 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Aynı istikametten gelen ve buzlanma sebebiyle duramayan 25 araç birbirine girdi. Kaza sonrasında Düzce istikameti trafiğe kapatılırken ekipler ise ulaşımı açmak için seferber oldu.

2 KİŞİ YARALANDI

İki sürücünün hafif yaralandığı kaza nedeniyle yol, yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Araçların bir kısmının yol kenarına çekilmesiyle Düzce istikametindeki ulaşım kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı.

İşte olay yerinden görüntüler;