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Düzce'de buzlanma sebebiyle 25 araç birbirine girdi: 2 yaralı - Son Dakika

Düzce'de buzlanma sebebiyle 25 araç birbirine girdi: 2 yaralı

05.02.2022 09:04

Düzce'de buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tır refüje çarptıktan sonra yolda ters dönerek durabildi. Yolun kapanmasına neden olan tır, 25 aracın birbirine çarpmasına sebep oldu. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Zincirleme kaza D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Düzce istikameti Osmanca mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hava sıcaklığının düşmesi sonrasında oluşan buzlanma neticesinde kontrolden çıkan tır makaslama yaptı.

25 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Aynı istikametten gelen ve buzlanma sebebiyle duramayan 25 araç birbirine girdi. Kaza sonrasında Düzce istikameti trafiğe kapatılırken ekipler ise ulaşımı açmak için seferber oldu.

2 KİŞİ YARALANDI

İki sürücünün hafif yaralandığı kaza nedeniyle yol, yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Araçların bir kısmının yol kenarına çekilmesiyle Düzce istikametindeki ulaşım kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı.

İşte olay yerinden görüntüler;

Buzlanma beraberinde kaza getirdi! Düzce'de 25 araç birbirine girdi
Buzlanma beraberinde kaza getirdi! Düzce'de 25 araç birbirine girdi
Buzlanma beraberinde kaza getirdi! Düzce'de 25 araç birbirine girdi
Buzlanma beraberinde kaza getirdi! Düzce'de 25 araç birbirine girdi
Buzlanma beraberinde kaza getirdi! Düzce'de 25 araç birbirine girdi
Buzlanma beraberinde kaza getirdi! Düzce'de 25 araç birbirine girdi
Buzlanma beraberinde kaza getirdi! Düzce'de 25 araç birbirine girdi
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Zonguldak, Tragger, Düzce, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de buzlanma sebebiyle 25 araç birbirine girdi: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de buzlanma sebebiyle 25 araç birbirine girdi: 2 yaralı - Son Dakika
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