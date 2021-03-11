Çakala çarpmamak için manevra yapan sürücü otomobilinin devrilmesi sonucu yaralandı - Son Dakika

Düzce'de çakala çarpmamak için manevra yapan sürücü otomobilinin devrilmesi sonucu yaralandı.

Kuyumcuhacıali Mahallesi'nde 81 ABP 310 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Nergiz Taymaz, aniden yola çıkan çakala çarpmamak için manevra yaptı.

Bu sırada devrilen otomobil yaklaşık 25 metre sürüklendi.

Sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobilin çarptığı çakal, yol kenarına düşerek telef oldu.