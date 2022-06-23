Düzce'de çaldığı tarım aletlerini internette satmakla suçlanan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Düzce'de çaldığı tarım aletlerini internette satmakla suçlanan şüpheli yakalandı

23.06.2022 17:01
Düzce'de çaldığı tarım aletlerini internette satmakla suçlanan şüpheli yakalandı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, çaldığı küçük tarım aletlerini satmakla suçlanan şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, çaldığı küçük tarım aletlerini satmakla suçlanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçede yaşayan N.K'nin evinden 2 tırpan motoru, 1 motorlu testere ile A.N'nin evinden 1 tırpan motoru çalındığı ihbarı alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği gerekçesiyle şüpheli Ş.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çaldığı malzemeleri internet üzerinden sattığı belirlenen şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Jandarma, Cumayeri, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de çaldığı tarım aletlerini internette satmakla suçlanan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de çaldığı tarım aletlerini internette satmakla suçlanan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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