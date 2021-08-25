Düzce'de çalınan traktör Alaplı'da bulundu - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Boğaziçi beldesinden çalınan traktör, jandarma ekiplerinin takibi sonucunda Alaplı ilçesinde yakalandı. Çalınan traktör jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

Hırsızlık olayı Boğaziçi Beldesi Şekerpınar Mahallesinden meydana geldi. C.S. isimli şahsa ait traktör, evinin önünden çalındı. C.S. durumu hemen jandarma ekiplerine haber verdi. Düzce Jandarma Komutanlığı JASAT ve Konuralp Jandarma Komutanlığı ekipleri çalınan traktörü aramak için çalışma başlatıldı. Düzce Merkez, Akçakoca ve Alaplı bölgelerindeki güvenlik kameraları izlenerek iz sürüldü. Yapılan incelemeler ve takip sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın Alaplı ilçesi Kabalar köyünde ikamet eden 53 yaşındaki E.Y. olduğu tespit edildi. Şüpheli E.Y.'nin ikametindeki traktör muhafaza altına alınarak sahibine teslim edildi. Şüpheli E.Y.'yi arama ve yakalama çalışmaları ise devam ediyor. - DÜZCE