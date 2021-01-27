Düzce'de çalıştığı sırada silahlı saldırıya uğrayan oto tamircisi yaralandı - Son Dakika

Düzce'de çalıştığı sırada silahlı saldırıya uğrayan oto tamircisi yaralandı

27.01.2021 20:19
Düzce'de çalıştığı sırada silahlı saldırıya uğrayan oto tamircisi yaralandı, System.String[]

Düzce'de çalıştığı iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan oto tamircisi yaralandı.

Düzce'de çalıştığı iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan oto tamircisi yaralandı.

Alınan bilgiye, Küçük Sanayi Sitesi Stadyum Sokağı'ndaki oto tamir dükkanında çalışan Şahin Özenir (53), pompalı tüfekle vuruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Özenir, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan kar maskeli şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de çalıştığı sırada silahlı saldırıya uğrayan oto tamircisi yaralandı - Son Dakika


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