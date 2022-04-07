Çam kese böceğiyle biyolojik mücadele başladı - Son Dakika
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Çam kese böceğiyle biyolojik mücadele başladı

07.04.2022 11:25

Düzce'de ağaçlara zarar veren çam kese böceğine karşı biyolojik mücadele başlatıldı.

Düzce'de ağaçlara zarar veren çam kese böceğine karşı biyolojik mücadele başlatıldı.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çam ağaçlarını tehdit eden çam kese böceğine karşı mücadele için harekete geçti.

Bahçeşehir ve kent merkezinde özellikle parklarda, orman zararlısının belirlendiği ağaçlarda bertaraf çalışması yürütüyor.

Ağaçları budayan ekipler, çam kese böceğiyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Çam kese böceğiyle biyolojik mücadele başladı
Çam kese böceğiyle biyolojik mücadele başladı
Çam kese böceğiyle biyolojik mücadele başladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çam kese böceğiyle biyolojik mücadele başladı - Son Dakika


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