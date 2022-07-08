Düzce'de cami kubbesinde mahsur kalan yavru leylekler kurtarıldı - Son Dakika
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Düzce'de cami kubbesinde mahsur kalan yavru leylekler kurtarıldı

08.07.2022 14:34
Düzce'de cami kubbesinde mahsur kalan yavru leylekler kurtarıldı

Düzce'de anneleri öldüğü için cami kubbesinde mahsur kalan 3 yavru leylek, itfaiye tarafından indirilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Düzce'de anneleri öldüğü için cami kubbesinde mahsur kalan 3 yavru leylek, itfaiye tarafından indirilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Arapçiftliği Camisi'nin kubbesinde her yıl yuva yaparak burada yavrularını büyüten leyleğin yaklaşık 1 haftadır gelmediğini gören çevre sakinleri, durumu Düzce Belediyesi itfaiyesine bildirdi.

Merdivenli araçla caminin kubbesine çıkan ekipler, 3 leylek yavrusunu yuvadan indirerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Veteriner klinikte yapılan incelemede aç ve bitkin oldukları anlaşılan yavrular, bakım ve tedavilerinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak.

Elektrik tellerine takılan anne leyleğin ise akıma kapılıp telef olduğu belirlendi.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, İtfaiye, Düzce, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de cami kubbesinde mahsur kalan yavru leylekler kurtarıldı - Son Dakika

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