Veteriner klinikte yapılan incelemede aç ve bitkin oldukları anlaşılan yavrular, bakım ve tedavilerinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak.

Düzce'de anneleri öldüğü için cami kubbesinde mahsur kalan 3 yavru leylek, itfaiye tarafından indirilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, İtfaiye, Düzce, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de cami kubbesinde mahsur kalan yavru leylekler kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.