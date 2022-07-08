Düzce'de anneleri öldüğü için cami kubbesinde mahsur kalan 3 yavru leylek, itfaiye tarafından indirilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Arapçiftliği Camisi'nin kubbesinde her yıl yuva yaparak burada yavrularını büyüten leyleğin yaklaşık 1 haftadır gelmediğini gören çevre sakinleri, durumu Düzce Belediyesi itfaiyesine bildirdi.
Merdivenli araçla caminin kubbesine çıkan ekipler, 3 leylek yavrusunu yuvadan indirerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.
Veteriner klinikte yapılan incelemede aç ve bitkin oldukları anlaşılan yavrular, bakım ve tedavilerinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak.
Elektrik tellerine takılan anne leyleğin ise akıma kapılıp telef olduğu belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de cami kubbesinde mahsur kalan yavru leylekler kurtarıldı - Son Dakika