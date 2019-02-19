Düzce'de Camilerden Musluk Hırsızlığı
1 saat önce
Düzce'de gece saatlerinde 10 cami tuvaletinden yaklaşık 100 musluk çalındığı bildirildi.
Düzce
'de gece saatlerinde 10 cami tuvaletinden yaklaşık 100 musluk çalındığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, şehir merkezinde bulunan 10 caminin tuvalet ve şadırvanından yaklaşık 100 musluk çalındı.
Emniyet ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken Düzce Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürü İsmail Işıldak, yaptığı açıklamada, ortaya çıkan durumun çok üzücü olduğunu belirtti.
Işıldak, vatandaşların yardımına ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"Dün gece 10 camimizden yüze yakın musluk çalınmış. Sabah
saatlerinden bu yana tespit çalışması yapıyoruz. Biz Düzce Belediyesi olarak vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için tuvaletleri sabaha kadar açık bırakıyoruz. Ancak bu olaylar bizi üzüyor. Vatandaşlarımızın bu tip kişi ya da kişilere karşı daha duyarlı olmasını istiyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:17 Kaynak: AA
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