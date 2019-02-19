Son Dakika Haberleri: Düzce'de Camilerden Musluk Hırsızlığı

Düzce'de Camilerden Musluk Hırsızlığı

1 saat önce

Düzce'de gece saatlerinde 10 cami tuvaletinden yaklaşık 100 musluk çalındığı bildirildi.

Düzce'de Camilerden Musluk Hırsızlığı, System.String[]
Düzce'de gece saatlerinde 10 cami tuvaletinden yaklaşık 100 musluk çalındığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, şehir merkezinde bulunan 10 caminin tuvalet ve şadırvanından yaklaşık 100 musluk çalındı.

Emniyet ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İsmail Işıldak, yaptığı açıklamada, ortaya çıkan durumun çok üzücü olduğunu belirtti.

Işıldak, vatandaşların yardımına ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Dün gece 10 camimizden yüze yakın musluk çalınmış. Sabah saatlerinden bu yana tespit çalışması yapıyoruz. Biz Düzce Belediyesi olarak vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için tuvaletleri sabaha kadar açık bırakıyoruz. Ancak bu olaylar bizi üzüyor. Vatandaşlarımızın bu tip kişi ya da kişilere karşı daha duyarlı olmasını istiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:17 Kaynak: AA

Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel
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