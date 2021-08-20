Düzce'de cankurtaranlar 80 kişiyi boğulmaktan kurtardı - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaz turizm sezonunun açılmasından bu yana cankurtaranlar tarafından 80 kişi boğulmaktan kurtarıldı.

Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Uzunoğlu, gazetecilere, boğulmaların başlıca sebebinin "rip akıntısı"ndan (dip kayması, çeken akıntı) kaynaklandığını söyledi.

Tedbirlerin sıkı şekilde alındığını ifade eden Uzunoğlu, "Akçakoca Belediyesi olarak 6 senedir 14 personelimiz ve jet-skilerle vatandaşlarımıza cankurtaranlık hizmeti veriyoruz. 25-30 kilometre civarında olan kıyı şeridimizde şu ana kadar herhangi bir üzücü durum yaşanmadı. Önlemlerimiz sıkı şekilde devam ediyor. Arkadaşlarımız tecrübeli personeller. İnşallah bu yaz sezonunu da kazasız belasız atlatacağız." dedi.

Uzunoğlu, dalgalı denize girilmemesi gerektiğini vurgulayarak, " Karadeniz, Ege ve Akdeniz gibi durağan bir deniz değil. Poyrazlı rüzgarın esmesi sonucu denizimiz sürekli dalgalı. Dalgalı havalarda rica ediyoruz, lütfen denize girmeyin." diye konuştu.