Son dakika gündem: Çarpışan iki otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Çarpışan iki otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

14.07.2022 14:45

Son dakika gündem haberi: Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Akçakoca-Karasu bağlantı yolunda Akçakoca yönünde ilerleyen Ali Paşa Dalançıkan idaresindeki 81 DP 405 plakalı otomobil, Edilli Köyü Plajı mevkisinde, plajdan ana yola çıkmaya çalışan İbrahim Göl yönetimindeki 81 ACH 216 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan ve kaza kırım ekiplerince çıkarılan Meliha Dalançıkan'ın (81) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı sürücüler ile araçlarda bulunan Ayşe (50), Hanife (15) ve Şevval Göl (13) ile Nurten Dalançıkan (52) ise sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama ile Düzce Atatürk Devlet hastanelerine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Çarpışan iki otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Çarpışan iki otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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