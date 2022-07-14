Yaralı sürücüler ile araçlarda bulunan Ayşe (50), Hanife (15) ve Şevval Göl (13) ile Nurten Dalançıkan (52) ise sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama ile Düzce Atatürk Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Çarpışan iki otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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