Çatıda çırılçıplak güneşlenen vatandaşın kim olduğu ortaya çıktı! Almanya'dan gelen şahıs, binanın da sahibiymiş

Düzce'de bir binanın çatısında çıplak şekilde yatıp güneşlendikten sonra polis sirenini duyup kaçan kişinin apartmanın sahibi S.Y. (50) olduğu ortaya çıktı. Almanya'da emekli olduktan sonra Türkiye'ye yerleştiği öğrenilen S.Y.'ye Kabahatler Kanunu kapsamında 617 TL ceza kesildi.

BİNANIN SAHİBİYMİŞ

2 gün önce öğle saatlerinde Cedidiye Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın çatısında çıplak halde yatıp, güneşlenen erkeği görenler durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekibinin siren sesini duyan kişi, çatıdan apartmana inip, giyindikten sonra kaçtı. Polisin yaptığı çalışmada, bu kişinin apartmanın sahibi S.Y. olduğu tespit edildi.

ALMANYA'DAN GELMİŞ

Almanya'da emekli olduktan sonra Türkiye'ye yerleşen ve polise çatıya güneşlenmek için çıkığını söylediği öğrenilen S.Y'ye Kabahatler Kanunu kapsamında 617 TL idari para cezası uygulandı.