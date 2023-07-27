Çatıda çırılçıplak güneşlenen vatandaşın kim olduğu ortaya çıktı! Almanya'dan gelen şahıs, binanın da sahibiymiş - Son Dakika
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Çatıda çırılçıplak güneşlenen vatandaşın kim olduğu ortaya çıktı! Almanya'dan gelen şahıs, binanın da sahibiymiş

27.07.2023 14:58

2 gün Düzce'de bir binanın çatısında çırılçıplak güneşlenen ve ihbar üzerine gelen polis ekiplerinden kaçan şahsın, apartmanın sahibi olduğu ortaya çıktı. Emekli olduktan sonra Almanya'dan Türkiye'ye gelen şahıs 617 lira para cezası aldı.

Düzce'de bir binanın çatısında çıplak şekilde yatıp güneşlendikten sonra polis sirenini duyup kaçan kişinin apartmanın sahibi S.Y. (50) olduğu ortaya çıktı. Almanya'da emekli olduktan sonra Türkiye'ye yerleştiği öğrenilen S.Y.'ye Kabahatler Kanunu kapsamında 617 TL ceza kesildi.

BİNANIN SAHİBİYMİŞ

2 gün önce öğle saatlerinde Cedidiye Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın çatısında çıplak halde yatıp, güneşlenen erkeği görenler durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekibinin siren sesini duyan kişi, çatıdan apartmana inip, giyindikten sonra kaçtı. Polisin yaptığı çalışmada, bu kişinin apartmanın sahibi S.Y. olduğu tespit edildi.

Çatıda çırılçıplak güneşlenen adam, binanın sahibi çıktı! Almanya'dan gelmiş

ALMANYA'DAN GELMİŞ

Almanya'da emekli olduktan sonra Türkiye'ye yerleşen ve polise çatıya güneşlenmek için çıkığını söylediği öğrenilen S.Y'ye Kabahatler Kanunu kapsamında 617 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • mücahid: hapishaneye gönderin orada icabına bakarlar,bedava bronzlasir orada!! Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Yaşa dayı :) 617 TL koymaz sana Bi dahakine 1000 TL peşin verirsin doya doya bronzlaşırsın :) Cevap Yaz 39 2 Yayından Kaldır
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