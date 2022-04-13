Düzce'de "Cedidiye Meydan Projesi" başladı - Son Dakika
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Düzce'de "Cedidiye Meydan Projesi" başladı

13.04.2022 15:07
Düzce'de "Cedidiye Meydan Projesi" başladı

Düzce'de kentleşme ve şehir yapılanması kapsamında belediye tarafından gerçekleştirilen "Cedidiye Meydan Projesi" hayata geçirildi.

Düzce'de kentleşme ve şehir yapılanması kapsamında belediye tarafından gerçekleştirilen "Cedidiye Meydan Projesi" hayata geçirildi.

Kent merkezinde bulunan Anıtpark-Millet Bahçesi- İstanbul Caddesi ve Cedidiye Meydanı'nı bir bütün haline getirecek projenin ilk etabı başladı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, şehir kimliğini aslına uygun hale getirmeye çalıştıklarını belirterek, "Şehir kimliğini aslına uygun hale getirmek ve daha cazip hale gelmesi için projeler üretiyor ve hayata geçiriyoruz. Cedidiye Meydan Projemiz de bunlardan biri. Millet Bahçesi ve Kent Estetiği Projeleri ile bütünleşerek şehre ahenk katacağına inanıyoruz." diye konuştu

Cedidiye Camisi'nin minarelerinin de yenileneceğini aktaran Özlü, "Şehrin kronik sorunlarının yanı sıra kalbine de estetik dokunuşlar yapıyoruz. Bir kenti yaşanabilir hale getiriyoruz. Camiye uygun binaların yanı sıra caminin minarelerini de tenekeden kurtaracağız. Projemiz tamamlandığında şehrin kalbinde muazzam bir bütünlük ve estetik oluşacak." ifadelerini kullandı.

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Başkan Özlü Ankara'da temaslarda bulundu Başkan Özlü Ankara'da temaslarda bulundu

İstanbul Caddesi, Faruk Özlü, Estetik, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de 'Cedidiye Meydan Projesi' başladı - Son Dakika


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