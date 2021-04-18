Düzce'de çekici üzerindeki arızalı araçta uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı - Son Dakika

Düzce'de çekici üzerindeki arızalı araçta uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı

Düzce'de yol kontrolü sırasında durdurulan çekicideki arızalı araçta uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Düzce'de yol kontrolü sırasında durdurulan çekicideki arızalı araçta uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 kara yolu Beylice mevkisinde yol kontrolü sırasında şüphelendikleri çekiciyi durdurdu. Çekicideki arızalı araçta ve içerisindeki 3 kişinin üzerinde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu madde ile içimde kullanılan 4 şırınga ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 10 bin 407 lirası para cezası uygulandı.

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