Düzce'de çelik kasa hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de çelik kasa hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Düzce'de çelik kasa hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

13 dakika önce

Düzce'de bir iş yerinden çelik kasa hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Düzce'de çelik kasa hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Düzce'de bir iş yerinden çelik kasa hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Çay Mahallesi'nde bir iş yerinden 2 bin 530 lira ve çelik kasa hırsızlığı yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerince yapılan çalışma sonucunda şüphelilerin suça sürüklenen çocuklar E.D. ve B.T. ile S.T. olduğu belirlendi.

Ekiplerin titiz çalışması sonucu S.T. aynı gün çalınan kasayla evinde yakalandı. Çocuk yaştaki şüpheliler E.D. ve B.T. de hırsızlık bürosu ekipleri ile "Gece Kartalları" ekiplerinin birlikte yaptığı operasyonda saklandıkları evde gözaltına alındı.

Şüphelilerden E.D'nin cezaevi firarisi olduğu ve hakkında çeşitli suçlardan 4 yakalama kararı bulunduğu, B.T'nin ise hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Çay Mahallesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:12 Kaynak: AA
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