Son Dakika Haberleri: Düzce'de çeltik hasadı sürüyor
Son Dakika Güncel Düzce'de çeltik hasadı sürüyor

Düzce'de çeltik hasadı sürüyor

1 saat önce

Düzce'de yaklaşık 2 bin 250 dekar alanda üretimi yapılan çeltikten, üreticilerin yaklaşık bin 600 ton civarında ürün almaları bekleniyor.

Düzce'de çeltik hasadı sürüyor, System.String[]

Düzce'de yaklaşık 2 bin 250 dekar alanda üretimi yapılan çeltikten, üreticilerin yaklaşık bin 600 ton civarında ürün almaları bekleniyor.


Düzce merkez ilçe Konuralp Bölgesi ile Çilimli İlçesi Esenli Köyü'nde çeltik ekimi yapılıyor. Bu yılki hasat döneminde Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli teknik personel biçerdöver arazi kontrolleri yapılarak ekimden hasada emek verilen ürünlerde, hasatta dane kaybının en aza indirilmesi için biçerdöverler ve operatörler titizlikle kontrol ediliyor. Düzce'de yaklaşık 2 bin 250 dekar alanda üretimi yapılan çeltikten, üreticilerin yaklaşık bin 600 ton civarında ürün alacakları tahmin edilmekte.


Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla İl Özel İdaresi destekli çeltik tohum dağıtımı yapıldığı belirtilerek, Düzce'de yetişen çeltiğin kendine has tat ve kaliteye sahip olması nedeniyle "Konuralp Pirinci" markasıyla "Coğrafi İşaret" alındığı bildirildi. - DÜZCE

Konuralp, Çilimli, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Barış Pınarı Harekatı resmen başladı! F-16'lar peş peşe havalandı
Barış Pınarı Harekatı başladı! İşte ilk görüntüler Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını sosyal medyadan duyurdu Son dakika: Fırat'ın doğusuna beklenen harekat başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 16:29:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de çeltik hasadı sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]