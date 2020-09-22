Düzce'de Cep Spor Salonlarının temeli atıldı - Son Dakika

Düzce'de Cep Spor Salonlarının temeli atıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Düzce'ye yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan protokollerde atılan imzalar sonrası yatırımlar için ilk adım atıldı.

Düzce'de Cep Spor Salonlarının temeli atıldı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Düzce'ye yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan protokollerde atılan imzalar sonrası yatırımlar için ilk adım atıldı. Protokol kapsamında yer alan 5 adet cep spor salonlarının temeli atıldı.

Düzce'ye kazandırılması planlanan spor tesisleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan 32 milyon liralık protokol kapsamında çalışmalar başladı.Bu kapsamda bireysel spor dallarında sporcu yetiştirmek üzere Düzce Merkez ve Yığılca ilçesinde yapılması planlanan 5 adet cep spor salonu için ilk adım atıldı.Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İl Merkezimize 4 adet, 1 Adet Yığılca İlçemize olmak üzere toplam 5 adet cep spor salonumuzun inşaatına başlandı. Branşlara özel tahsis edeceğimiz salonlarımızda şampiyonalar yetişecek inşallah" dedi. Düzce'de spor faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilecek olan cep spor salonları ile bireysel spor branşlarında yetenekli sporcuların geliştirilmesi ve şampiyonalara hazırlanması amaçlanıyor. - DÜZCE

Protokol, Yığılca, Düzce, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 14:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Düzce'de Cep Spor Salonlarının temeli atıldı - Son Dakika Spor

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