Düzce'de çeşitli suçlardan aranan 3 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Düzce'de çeşitli suçlardan aranan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik KAFES, KEP, JABS ve UYAP kayıtlarında çalışma yapıldı.

Ekipler, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kullanmak ve bulundurmak" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. ile "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç'yi yakaladı.

İki şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

"Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan hakkında 9 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. ise sevk edildiği adli makamlarca işlemlerine müteakip 4 bin 750 lira para cezası ödeyerek serbest bırakıldı.