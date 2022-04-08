Düzce'de çeşitli suçlardan gözaltına alınan 18 kişiden 7'si tutuklandı - Son Dakika

Düzce'de çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 18 kişiden 7'si cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli suçlardan arananan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İş yerleri, park, bahçe ve eğlence mekanlarında sorgulama yapan ekipler, 18 kişiyi gözaltına aldı.
Aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 3 otomatik av tüfeği ve 123 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli para cezasına çarptırılarak serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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