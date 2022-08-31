Düzce'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

31.08.2022 14:12
Düzce'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Düzce'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Düzce'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı, Mergiç Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde henüz kimliği henüz belirlenemeyen kişi ve M.T. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından şüpheli, M.T'yi silahla bacağından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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