Düzce'de çıkan tartışmada 1 ağır 2 kişi yaralandı
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DÜZCE(İHA) – Düzce merkeze bağlı Nasırlı köyünde çıkan tartışmada 1 ağır 2 kişi av tüfeği ile yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:07 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Düzce
merkeze bağlı Nasırlı köyünde çıkan tartışmada 1 ağır 2 kişi av tüfeği ile yaralandı. Yaralayan şahıs ise olay sonrası firar etti.
Olay sabah saatlerinde Düzce Merkeze bağlı Nasırlı Köyü'nde meydana geldi. Mehmet B. oğlu Ali B. ile ismi henüz belirlenemeyen bir şahıs arazide tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucunda şahıs yanında bulunan av tüfeği ile babayla oğlunu yaraladı. Mehmet B. kafasına aldığı mermi ile ağır yaralanırken, oğlu Ali Bakan
ise ayağından yaralandı. Etrafta bulunan kişilerin haber vermesi ile olay yerine giden Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Düzce Üniversitesi
Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdılar. Olay sonrası olay yerinden kaçan şahsın aranmasına devam edilirken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE
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