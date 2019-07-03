Son Dakika Haberleri: Düzce'de çıkan tartışmada 1 ağır 2 kişi yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Düzce'de çıkan tartışmada 1 ağır 2 kişi yaralandı

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce merkeze bağlı Nasırlı köyünde çıkan tartışmada 1 ağır 2 kişi av tüfeği ile yaralandı.

Düzce'de çıkan tartışmada 1 ağır 2 kişi yaralandı, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce merkeze bağlı Nasırlı köyünde çıkan tartışmada 1 ağır 2 kişi av tüfeği ile yaralandı. Yaralayan şahıs ise olay sonrası firar etti.

Olay sabah saatlerinde Düzce Merkeze bağlı Nasırlı Köyü'nde meydana geldi. Mehmet B. oğlu Ali B. ile ismi henüz belirlenemeyen bir şahıs arazide tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucunda şahıs yanında bulunan av tüfeği ile babayla oğlunu yaraladı. Mehmet B. kafasına aldığı mermi ile ağır yaralanırken, oğlu Ali Bakan ise ayağından yaralandı. Etrafta bulunan kişilerin haber vermesi ile olay yerine giden Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdılar. Olay sonrası olay yerinden kaçan şahsın aranmasına devam edilirken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:07 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Manisalı kadınlar yılın 3 ayında yaprak toplayıp 20 bin lira kazanıyor Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan nasıl geçindiğini anlattı: 23 odalı otelim var Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte son durum Okul bahçesinde "sigaraya kasnak atma oyunu"na idari işlem başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 13:37:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de çıkan tartışmada 1 ağır 2 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]