Düzce'de çıkan yangında 2 katlı evde hasar oluştu - Son Dakika
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Düzce'de çıkan yangında 2 katlı evde hasar oluştu

6 saat önce

Düzce'de çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Düzce'de çıkan yangında 2 katlı evde hasar oluştu, System.String[]

Düzce'de çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Burhaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde Nazmiye B'ye ait iki katlı evin zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Evin içinde bir kişinin olabileceğini değerlendiren itfaiye ekipleri, dairede inceleme yaptı. Ekipler, evin üst katındaki pencereyi baltayla kırarak içeride biriken yoğun dumanın tahliyesini gerçekleştirdi.

Evde kimsenin olmadığını belirleyen ve alevlere müdahale eden ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında, iki katlı evde büyük çapta hasar oluştu.

İstiklal Caddesi, İtfaiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:16 Kaynak: AA

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