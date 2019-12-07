Son Dakika Haberleri: Düzce'de çıkan yangında 25 bin civciv telef oldu
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Düzce'de çıkan yangında 25 bin civciv telef oldu

6 saat önce

Akçakoca ilçesinde tavuk kümesinde çıkan yangında yaklaşık 25 bin civciv telef oldu.

Düzce'de çıkan yangında 25 bin civciv telef oldu, System.String[]

Akçakoca ilçesinde tavuk kümesinde çıkan yangında yaklaşık 25 bin civciv telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Dadalı köyünde Hüsamettin B'ye ait tavuk kümesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında kullanılamaz hale gelen kümesteki yaklaşık 25 bin civciv telef oldu.

Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:48 Kaynak: AA
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