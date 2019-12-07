Düzce'de çıkan yangında 25 bin civciv telef oldu

Yangında kullanılamaz hale gelen kümesteki yaklaşık 25 bin civciv telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Dadalı köyünde Hüsamettin B'ye ait tavuk kümesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Akçakoca ilçesinde tavuk kümesinde çıkan yangında yaklaşık 25 bin civciv telef oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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