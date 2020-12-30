Düzce'de çıkan yangında iki katlı ev zarar gördü - Son Dakika

Düzce'de çıkan yangında iki katlı ev zarar gördü

30.12.2020 16:09
Düzce'de çıkan yangında iki katlı ev zarar gördü, System.String[]

Düzce'de çıkan yangında iki katlı bir evde hasar meydana geldi.

Düzce'de çıkan yangında iki katlı bir evde hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, D-655 kara yolu üzeri Beyciler Mahallesinde bulunan Mustafa K'ye ait iki katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle evi yoğun duman sarması üzerine ekiplere ihbarda bulunuldu.

Olay yerine kısa sürede Düzce İtfaiyesi ile elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinin yetkilileri geldi.

Yangın esnasında evde yalnız olan Emine K. evden çıkmayı başardı.

Gözyaşlarına hakim olamayan Emine K. komşuları tarafından teselli edildi.

Yangın nedeniyle evdeki eşyaların bir kısmı zarar gördü.

Yangın, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de çıkan yangında iki katlı ev zarar gördü - Son Dakika


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