Düzce'de çıkan yangında tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Olay yerine gelen ekiplerce, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İlçeye bağlı Tavak köyünde Nazmi Gündüz 'e ait tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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