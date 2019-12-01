Son Dakika Haberleri: Düzce'de çıkan yangında tekstil fabrikası kullanılamaz hale geldi
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Düzce'de çıkan yangında tekstil fabrikası kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Düzce'nin Beyköy beldesinde faaliyetini sürdüren bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale etmek isteyen bir kişi dumandan etkilendi.

Düzce'nin Beyköy beldesinde faaliyetini sürdüren bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale etmek isteyen bir kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, beldeye bağlı Değirmenbaşı Köyü mevkisinde Osman Akyüz'e ait tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden işçiler, fabrikayı hemen tahliye ederek yangına müdahale etmek istedi. Kısa sürede büyüyen yangın olay yerine gelen Beyköy ve Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

Fabrika tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangına müdahale etmek isteyen bir işçi dumandan etkilendi.

Olay yerinde hazır bulunan ambulansa alınan işçi, ayakta tedavi edildi.

Düzce'de çıkan yangında tekstil fabrikası kullanılamaz hale geldi

Beyköy, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:27 Kaynak: AA
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