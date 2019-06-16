Düzce'de cip devrildi: 4 yaralı
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Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde cipin devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Düzce
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:08 Kaynak: AA
'de, Anadolu Otoyolu
'nun Bolu
Dağı kesiminde cipin devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul
yönüne giden Hüseyin Kaplan
yönetimindeki 34 KPN 90 plakalı cip, Bolu Dağı viyadüklerinde bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, eşi Nezahat ve çocukları Erva (5) ile Ebrar (8) Kaplan, 112 Acil Servis
ekiplerince Düzce Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Otoyolun İstanbul istikametinde kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
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