Cip ile otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Düzce'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Y.S. idaresindeki 41 B 9220 plakalı cip, Bahçeşehir bağlantı yolu Kervan mevkisinde kontrollü kavşaktan geçmeye çalışan M.N'nin kullandığı 81 FF 724 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, cip sürücüsü ile araçlarda bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçlardan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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