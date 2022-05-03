Cip ile otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Cip ile otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

03.05.2022 16:50

Düzce'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Y.S. idaresindeki 41 B 9220 plakalı cip, Bahçeşehir bağlantı yolu Kervan mevkisinde kontrollü kavşaktan geçmeye çalışan M.N'nin kullandığı 81 FF 724 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, cip sürücüsü ile araçlarda bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçlardan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Cip ile otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Cip ile otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Cip ile otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Cip ile otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Cip ile otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Cip ile otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

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Son dakika! Anadolu Otoyolu'nda ciple otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Son dakika! Anadolu Otoyolu'nda ciple otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cip ile otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cip ile otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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