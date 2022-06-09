Kazada Samet T, Tuana H, Hatice D. ve Fevzi B. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarına alınan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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