Düzce'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

09.06.2022 01:44
Düzce'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Serkan T. idaresindeki 81 AAC 359 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Çilimli ışıklı kavşakta Tazabey B. yönetimindeki 81 EV 036 plakalı cip ile çarpıştı.

Kazada Samet T, Tuana H, Hatice D. ve Fevzi B. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarına alınan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan iki kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazanın ardından yaralı yakınlarının paniklediğini gören Bölge Polis Trafik ekiplerinden bir memur, vatandaşlarla tek tek konuşarak sakinleştirmek için çaba gösterdi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Düzce'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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