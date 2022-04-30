Düzce'de cipin çarptığı görme engelli çift ve çocukları hafif yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de cipin çarptığı görme engelli çift ve çocukları hafif yaralandı

30.04.2022 00:10
Düzce'de cipin çarptığı görme engelli çift ve çocukları hafif yaralandı

Düzce'de cipin çarptığı görme engelli çift ve çocukları hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de cipin çarptığı görme engelli çift ve çocukları hastaneye kaldırıldı.

M.Ş. idaresindeki 06 DND 41 plakalı cip, Azmimilli Mahallesi Aydınpınar Caddesi'ndeki evlerine giden görme engelli Cevat ve Özlem Özdemir ile 5 yaşındaki oğulları Alperen Özdemir'e çarptı.

Evlerine yakın mevkide meydana gelen kazada çapmanın etkisiyle yere düşen Cevat, Özlem ve Alperen Özdemir, çevredekilerin yardımıyla 112 Acil Servis ambulansına alındı.

Kazada hafif yaralanan aile, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görgü tanıkları, görme engelli çiftin kaldırımın üzerinde duran araç sebebiyle geçemedikleri için yola indiklerini, sürücünün son anda aileyi fark ederek durmaya çalıştığını belirtti.

Polis, sürücünün kaza yerinde ifadesini aldı.

Düzce'de cipin çarptığı görme engelli çift ve çocukları hafif yaralandı
Düzce'de cipin çarptığı görme engelli çift ve çocukları hafif yaralandı

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Azmimilli Mahallesi, Aydınpınar Caddesi, Görme Engelli, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de cipin çarptığı görme engelli çift ve çocukları hafif yaralandı - Son Dakika


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