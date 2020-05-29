Düzce'de Çocuk İzlem Merkezi kuruluyor - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'de vali Dr. Zülkif Dağlı'nın talimatları ile "Çocuk İzlem Merkezi" kurulması çalışmalarına hız verildi.



Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın talimatları ile Düzce'de Çocuk İzlem Merkezi kurulması için çalışmalara hız verildi. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, cinsel istismar şüphesi olan çocuğun beyanının alınması, muayenesinin yapılması, aile görüşmesinin yapılması ve raporunun hazırlanması için gereken tüm personel ve ekipmanın bulunduğu, işlemlerin her aşamada çocuğun yüksek yararı gözetilerek yürütüldüğü, tekrar örselenmesini engelleyecek biçimde, bütün işlemlerin tek seferde yapılmasına imkan verecek koşullarda kurulan çocuk dostu merkezleri için Düzce'de çalışmalar başlatıldı. Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Adli Tıp Anabilim Dalı bulunması nedeniyle üniversite hastanesine ait binada Çocuk İzlem Merkezi kurulacak. Düzce Atatürk Devlet Hastanesine bağlı ve işbirliği içerisinde çalışacak şekilde Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne ait binada ÇİM kurulması, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü - Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığınca olumlu değerlendirilmiş ve ilgili mevzuat çerçevesinde ilimizde "Çocuk İzlem Merkezi" kurulması için Düzce Üniversitesi Rektörlüğü ile protokol imzalanarak gerekli çalışmalar başlatıldı. - DÜZCE