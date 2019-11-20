Düzce'de çocuklar haklarına renkli balonlar uçurarak dikkati çekti

Düzce'de, devlet koruması altındaki çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri çerçevesinde, gönüllerince eğlendi ve hallerini koydukları rengarenk balonları uçurdu.

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü önünde toplanan kentteki Sevgi Evlerinde kalan ayrıcalıklı çocuklar, ellerindeki "Haklarımın olduğunun farkında mısın?", "Eğitim hakkımız var", "Biz geleceğiz, gelecek bizim" yazılı pankartlar eşliğinde Düzce Çocuk Hakları Komitesi üyeleri, Gençlik Merkezi Gönüllüleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Müdürlüğü ekipleriyle Anıtpark Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada çeşitli etkinliklerle eğlenen çocuklar daha sonra ellerindeki rengarenk balonları bırakarak hayallerini uçurdu.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Çocuk Hakları Komitesi Başkan Yardımcısı Melis Septekin, Çocuk Hakları Sözleşmesinin 20 Kasım 1989 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edildiğini söyledi.

Sözleşmenin 1990 yılında imzalandığını kaydeden Septekin, "Bugün 20 Kasım'da tüm dünyada Çocuk Hakları Günü belirli etkinliklerle kutlanmaktadır. Düzce olarak her sene 20 Kasım'da bu günü balon uçurarak, sinemaya giderek, çocuklarımızla yemek yiyerek çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bu görevde rol alıyor. Sayın İl Müdürümüze çocuklara ve çocuk haklarına göstermiş olduğu özel ilgi ve alaka için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Çocuklar daha sonra sinemaya getirildi, birlikte yemek yendi ve tiyatro gösterimleri izledi.