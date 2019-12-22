Düzce'de Coğrafi tescil sayısı yükseliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de Coğrafi tescil sayısı yükseliyor - Son Dakika

Düzce'de Coğrafi tescil sayısı yükseliyor

6 saat önce

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Düzce'nin sahip olduğu yöresel ürünlerin Coğrafi İşaret Başvurusunun alınması için ilgili kurumlara Düzce Şekerkamışı Pekmezi ve Düzce Kestanesi için başvuruda bulundu.

Düzce'de Coğrafi tescil sayısı yükseliyor, System.String[]

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Düzce'nin sahip olduğu yöresel ürünlerin Coğrafi İşaret Başvurusunun alınması için ilgili kurumlara Düzce Şekerkamışı Pekmezi ve Düzce Kestanesi için başvuruda bulundu. Daha önce 5 Coğrafi işareti olan Düzce'de bu sayı değerlendirme sonuçlarının olumlu sonuçlanması ile birlikte 12'ye çıkacak.


Düzce'nin sahip olduğu yöresel ürünlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce; "Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına, ilimizde üretimi yapılan, ünü ve belirgin nitelikleri itibariyle Düzce ile özdeşleşen ürünlerin coğrafi işaret tesciline yönelik çalışmalar devam ediyor. Daha önce başvurusu yapılarak coğrafi işaretle tescillenen Düzce Köftesi, Düzce Acıkası, Akçakoca Melengücceği Tatlısı, Akçakoca Mancarlı Pide ve Konuralp Pirinci'nin yanı sırada daha önce Düzce Şırası, Düzce Sirkesi, Düzce Fındıklı Tahin Helvası, Düzce Kestane Balı ve Düzce Kestane Kabağı değerlendirme aşamasında bulunuyor. Bu 5 ürüne ek olarak Düzce Şekerkamışı Pekmezi ve Düzce Kestanesi'ne yönelik Coğrafi işaret tescil başvurusu da gerçekleştirilmiş oldu. Bu kapsamda Düzce'de Coğrafi İşaret Tescilinde değerlendirme aşamasında yer alan ürün sayısı 7'ye yükselmiş oldu. - DÜZCE

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Askerde kalmak için 50 metre yükseklikteki binanın tepesine çıktı
Dışişleri'nden, mürettebatında Türklerin olduğu geminin alıkoyulmasına ilişkin açıklama Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı

Son Dakika Haberleri
15:50 Terörden arındırılan noktalarda hayat normale dönüyor. - Son Dakika
15:50 Spor beşiktaş taraftarlarıyla otobüs içinde derbi yolculuğu - Son Dakika
15:45 Aydın'da çok kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika
15:42 Şehitlerin isimlerini araçlarına yazdılar - Son Dakika
15:42 Üreticiye 42 bin 500 lavanta fidesi - Son Dakika
13:12 Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu - Son Dakika
12:00 Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 15:53:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce'de Coğrafi tescil sayısı yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]