Düzce'de çökme riskine karşı 3 katlı bina boşaltıldı - Son Dakika

Düzce'de çökme riskine karşı 3 katlı bina boşaltıldı
29.05.2021 19:43
Düzce'de etkili olan sağanak yağış sonrasında bir binada çatırdama sesi duyan vatandaş apar topar dışarı çıktı.
Düzce'de etkili olan sağanak yağış sonrasında bir binada çatırdama sesi duyan vatandaş apar topar dışarı çıktı. Bina itfaiye ekiplerince boşaltıldı.
Düzce'de etkili olan sağanak yağış sonrasında binanın içinde çatırdama sesi duyan vatandaşlar apar topar dışarı çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler çatlaklar ve kayma tehlikesi sonrasında tedbir amaçlı binayı boşaltarak çevresine şerit çekti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerine de haber verildi. Bölgede polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı. - DÜZCE
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