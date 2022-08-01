Kamyoneti otomobil gibi kullanan sürücü yürekleri ağıza getirdi - Son Dakika
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Kamyoneti otomobil gibi kullanan sürücü yürekleri ağıza getirdi

01.08.2022 11:05

Düzce'de D-655 Karayolu üzerinde trafiğe çıkan kamyonet sürücüsü, yoğun trafikte makas attı, trafiği tehlikeye düşürdü.

Düzce'de D-655 Karayolu üzerinde trafiğe çıkan kamyonet sürücüsü, yoğun trafikte makas attı, trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Düzce- Akçakoca D-655 Karayolu'nda seyreden kamyonetin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağıza getirdi. Diğer sürücüleri düşünmeden, karayolundaki yoğunluğa aldırmadan aşırı süratli araç kullanan sürücü, şerit değiştirirken de diğer sürücülerine tehlikeli anlar yaşattı. Sağ şeride geçen sürücünün hızını düşürmeden en sol şeride kadar makas atarak ilerlemesi ise tepkilere sebep oldu. Diğer araç sürücüleri ise kaza yapmamak için hızlarını düşürdü.

Kamyonet sürücüsünün tehlikeli sürüşü araç kamerasına yansıdı.

(Selçuk Akyol - İHA)

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Kaynak: İHA

Akçakoca, Tragger, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyoneti otomobil gibi kullanan sürücü yürekleri ağıza getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyoneti otomobil gibi kullanan sürücü yürekleri ağıza getirdi - Son Dakika
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