Düzce'de daha büyük deprem olacak mı? - Son Dakika

Deprem sonrası AFAD'dan yapılan açıklamada merkez üssü Düzce olarak belirtilen depremin 5 büyüklüğünde gerçekleştiği kaydedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Düzce. Deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

"1999 DEPREMİNİN DEVAMI"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Haber Global'e yaptığı değerlendirmede "12 Kasım depremini yeni andık. Gölcük depremi Düzce depremini tetiklemişti. 5,6 ve 5,7 büyüklüğünde bir depremin o bölgede eksik kaldığını, bundan 20 yıl önceki hesaplarla belirlemiştik. O bölgede de Kilimli kırığı vardır. Bugün olan deprem 1999 depreminin devamıdır. O gün boşalmayan, boşalmasını beklediğimiz enerjinin gecikmeli olarak boşalmasıdır. Bundan sonra daha büyük bir deprem olmasını çok şaşırtıcı bulurum. Böyle bir beklenti içinde değilim. O bölge rahatlamıştır. 5.3'lük bir deprem, yıkıcı bir deprem değil" dedi