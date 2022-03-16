Düzce'de darp ve tehdit şikayetinin tarafları SMA hastasına bağış şartıyla uzlaştı - Son Dakika

Düzce'de darp ve tehdit şikayetinin tarafları, SMA hastası için başlatılan yardım kampanyasına 1000 lira bağış yapılması şartıyla uzlaştı.

Kentte yaşayan İ.Ç, kız kardeşini sosyal medya uygulaması üzerinden mesaj atarak rahatsız ettiği için tartıştığı B.E'nin hakaret, tehdit ve yumruklu saldırısına uğradığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Bunun üzerine şüpheli B.E. hakkında soruşturma başlatıldı. Dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmede şikayetçi İ.Ç, şüpheli B.E'nin SMA hastası Lina Çulha adına başlatılan kampanyaya 1000 lira bağış yapmasını istedi.

Teklifi kabul eden B.E, söz konusu hesaba bağış yapınca İ.Ç. şikayetini geri çekti.