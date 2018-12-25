Düzce'de de Kar Yağışı Başladı
26 dakika önce
DÜZCE(İHA) – Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Düzce'de kendisini göstermeye başladı.
DÜZCE(İHA) – Türkiye
'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Düzce
'de kendisini göstermeye başladı. Teneffüse çıkan öğrenciler kar yağışını görünce çok sevindi.
Yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı etkili oluyor. Kar
yağışı öğleden sonra Düzce'de de yağmaya başladı. Kant merkezinde bir anda şiddetini arttıran kar yağışı ilginç görüntüler oluşturdu.
Kar yağışının başlamasına ise en çok çocuklar sevindi. Namık Kemal
İlkokulunda okuyan öğrenciler teneffüs zilinin çalması ile kendilerini dışarı attılar. Bir anda karı göre çocuklar büyük bir sevinç yaşadılar. Minik öğrenciler azda olsa oturaklarda biriken karları alarak kar topu oynadılar.
Kar yağışının bu gece etkisini arttırması bekleniyor. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:47 Kaynak: İHA
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